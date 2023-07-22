Дожди с грозами и шквалисты ветер будут преобладать в Омской области до середины недели

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Омске на следующую неделю не обещает изменений. Синоптики рассказали, чего стоит ожидать омичам до вторника, 25 июля.

- Погодные условия 21-24 июля на территории Омской области будут формироваться в поле пониженного атмосферного давления. Ожидаются кратковременные дожди разной интенсивности и грозы. Во время грозы не исключены сильные дожди и шквалистое усиление ветра, - комментирует начальник Гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина.

В воскресенье в регионе пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура днем составит + 24...+ 29°C. Ночью до +16°C. Ветер юго-западный порывами до 15 м/с.

Понедельник в регионе начнется также с осадков. В дневные часы столбик термометра поднимется до +27°C. Ночью + 12...+ 17°C. Ветер сменит направление на северо-западное, а значит, похолодает. Порывы будут достигать 15 м/с.

Во вторник, 25 июля, продолжатся кратковременные дожди, грозы, также возможен туман. Днем + 23...+ 28°C, в ночные часы до +16°C. Ветер северо-западный 13 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омске ребята из «Том Сойер Феста» отремонтируют исторический деревянный дом на Гусарова, 47

Волонтеры хотят восстановить спасенные жилой дом Арефьева начала ХХ века (подробнее)