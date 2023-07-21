Медведь разорил пасеку в Тарском районе Омской области

Фото: Елена КРИВЯКИНА

По информации регионального минприроды, накануне на одну из пасек в окрестностях села Петрово в Тарском районе Омской области набрел медведь. В результате косолапый разорил несколько пчелиный пчелиных ульев и отправился в неизвестном направлении.

В социальных сетях стала распространяться информация о том, что медведь якобы направился в сторону детского палаточного лагеря «Шторм», который находится в нескольких километров от разоренной пасеки. На место сразу выехал сотрудник БУ «Управление охраны животного мира». Он пообщался с директором лагеря и осмотрел прилегающую территорию. Информация о том, что медведь бродит вблизи лагеря не подтвердилась. Следов косолапого найдено не было.

Однако министерство решило принять профилактические меры, чтобы исключить угрозу нападения зверя на человека.

– С целью устранения угрозы жизни и здоровью граждан, Министерством оперативно принято решение о регулировании численности (отстреле) медведя в окрестностях села Петрово Тарского района с 22 по 24 июля 2023 года, – пояснили в региональном минприроды.

В ведомстве уточняют, что косолапых в Омской области достаточно много. При этом количество добытых в регионе медведей составляет ниже разрешенного.

Омичей призывают не оставлять мусор в лесу, чтобы не привлекать косолапых и не провоцировать нападение на человека.