Вопрос ребром: Прокуратура Омской области обязала ликвидировать 12 стихийных скотомогильников в Азово

Фото: прокуратура Омской области.

В Омской области по иску областной прокуратуры суд обязал органы муниципалитет ликвидировать 12 скотомогильников на территории Азовского района. По материалам проверки немецкого национального района Омской области, которую провел надзорный орган, в местах захоронений останков животных выявлена антисанитария и бардак.

Фото: прокуратура Омской области.

- Проверкой выявлено ненадлежащее устройство, оборудование и санитарное состояние 12 скотомогильников, расположенных на территории района. Надлежащих мер по их ликвидации органы исполнительной власти не принимают. В этой связи прокурор района направил в суд исковое заявление с требованиями обязать органы власти ликвидировать 12 данных скотомогильников, - сообщили в прокуратуре.

Фото: прокуратура Омской области.

Азовский районный суд ознакомился с материалами дела, в том числе фотографиями разоренных и заброшенных мест, где биологические отходы зарывали как попало, и согласился с иском - требования прокурора были удовлетворены в полном объёме. Сейчас реальное устранение вопиющих нарушений снова находится на контроле прокуратуры.