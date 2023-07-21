В Омске ребята из «Том Сойер Феста» отремонтируют исторический деревянный дом на Гусарова, 47

Его хотели уничтожить, снести и просто забыть, что когда-то в Омске был построен одноэтажный деревянный жилой дом Арефьева. Но благодаря омским краеведам его спасли и присвоили статус объекта культурного наследия местного значения.

А в этом году ребята из волонтерского проекта «Том Сойер Фест» отремонтируют этот исторически объект, расположенный на улице Гусарова, 47. Волонтеры, активисты и краеведы все лето посвятят восстановлению архитектурного облика дореволюционной постройки.

- Дом относительно небольшой, что вселяет надежду сделать его относительно быстро. Главная идея, что будут использоваться сразу два объекта: штаб в 47-м доме, объект — в 46-ом. Расстояние между ними 15 метров. Помимо стандартных задач очистки и покраски нужно будет изготовить 6 наличников. Будем их выпиливать с нуля и установим на здание, - пояснили участник проекта.

Сейчас возле здания устанавливаются строительные леса. Во время их монтажа обнаружен артефакт — табличка с надписью «Этот дом в 1963 году взят жильцами на социалистическую сохранность».

- Сейчас, даже будучи историком, сложно понять, в чём заключалась практическая сторона подобного замысла. Более привычные таблички «дом образцового содержания» требовали минимального набора действий для получения статуса. Такие таблички — это тоже часть истории, отражение отношения к наследию, и они также достойны сохранения, - уточняют организаторы.

Работы на объекте 2023 года уже начались. Это будет уже пятый дом, восстановленный силами активистов. Помогают волонтерам конечно же меценаты и неравнодушные омичи. Кт деньгами, кто материалами. За последние несколько лет в Омске участники проекта восстановили четыре дома в центре города: 2018 г. - ул. Булатова, 69, 2019 г. - ул. 30 лет ВЛКСМ, 39, 2021 г. - ул. Пушкина, 15, 2022 г. - ул. Герцена, 37.

Как отмечают организаторы, присоединиться к «Том Сойер Фесту» может абсолютно любой желающий вне зависимости опыта волонтерской деятельности или рабочих навыков. Главное – желание сделать город лучше и красивее.

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