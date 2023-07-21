Под Омском четыре автомобиля «размотало» на виадуке по Черлакскому тракту

Фото: Госавтоинспекция

Массовое ДТП произошло накануне в районе виадука на Черлакском тракте. С места аварии на скорой увезли сразу троих пострадавших.

Как сообщили в Госавтоинспекции, столкновение произошло в шесть часов вечера. Водитель фуры, который ехал по Черлакскому тракту, врезался в автомобиль марки «Джили». Седан вылетел на встречную полосу и въехал в «ГАЗель», а грузовой автомобиль столкнулся на встречке с еще одной «ГАЗелькой».

- На данный момент в результате ДТП с тяжелыми травмами доставлены в медицинское учреждение: водитель и пассажир «второго» грузового автомобиля «ГАЗель», а также пассажир автомобиля «Джили», - уточнили в полиции.

Фото: Госавтоинспекция

Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства аварии, а также виновников ДТП.

Фото: Госавтоинспекция

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