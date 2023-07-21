Омичка пришла выяснить отношения с сожителем, а в итоге погибла от рук его любовницы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Омска хотела выяснить отношения со своим возлюбленным, который ей изменяет, а в итоге погибла от рук его любовницы.

Вечером 17 июля 52-летняя потерпевшая узнала, что ее 56-летний сожитель ей изменяет. Тогда она, взяв с собой нож, пришла в квартиру в доме по улице Нефтезаводской, где он жил, чтоб выяснить отношения. Поговорить не вышло: омичка застала с возлюбленного с новой 43-летней подругой. Между женщинами вспыхнул конфликт. Потерпевшая набросилась на молодую соперницу с ножом и начала наносить ей удары. Но 43-летняя любовница быстро сориентировалась и выхватила нож — и резко ударила потерпевшую в грудную клетку, от чего та скончалась на месте.

В отношении любовницы-убийцы заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ранее она уже была судима за убийство, освободилась из колонии в 2020 году. Сейчас она находится в больнице на лечение. После выписка ей изберут меру пресечения. Омичке может грозить до 15 лет колонии.

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