В Омске трижды лишенный водительских прав 26-летний лихач пытался скрыться от ДПС

Фото: УМВД России по Омской области

Сегодня днем сотрудники ДПС заметили мотоцикл «Баодиао», несущийся по проспекту Мира на высокой скорости. Госавтоинспекторы потребовали лихача остановиться, однако мотоциклист попытался скрыться, чем создал аварийную ситуацию на дороге.

Патрульная машина настигла 26-летнего нарушителя на улице Астрономической. Мужчина рассказал, что купил мотоцикл, но по какой-то причине его не зарегистрировал. К тому же выяснилось, что его «трижды лишал прав один и тот же экипаж». На этот раз документов при нарушителе также не оказалось.

Омич явно находился в нетрезвом виде, но от освидетельствования на месте и в медучреждении он отказался.

Мужчина собрал целый «букет» правонарушений, за что на него были заведены административные делопроизводства: за отсутствие страхового полиса, невыполнение требования об остановке транспортного средства, неповиновение законным требованиям сотрудника полиции, управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.

Так как омич уже нарушал закон, катаясь по городу в нетрезвом виде, решается вопрос о заведении на него уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.