Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 июля 2023 10:00

Омича, расчленившего свою жену, посадили на два месяца в СИЗО

В изоляторе он пробудет в период расследования уголовного дела
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: скриншот видео СК СКР по Омской области

Фото: скриншот видео СК СКР по Омской области

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области сообщило об избрании меры пресечения для 33-летнего жителя Тары. Мужчина, жестоко расправившийся со своей женой, проведет в СИЗО 2 месяца.

- В Тарском городском суде началось рассмотрение ходатайства следствия об избрании подозреваемому в убийстве Анны Кочкиной меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - уточнили в ведомстве.

Напомним, шокирующая новость прогремела 20 июля. Пропавшая 27 июня 36-летняя жительница Тары была найдена мертвой в лесу.

По предварительным данным, ее зарубил топором ревнивый муж. Позже, чтобы спрятать следы, он увез омичку в лес и пытался сжечь тело. После расчленил лопатой и закопал в яме.

В семье воспитывались 16-летняя дочь и девятимесячный ребенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убил топором, тело сжег в лесу и закопал: ревнивый муж из омской Тары жестоко расправился с женой

В Омской области нашли тело пропавшей 36-летней Анны Кочкиной, которую зверски убил собственный муж (подробнее)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ