Омича, расчленившего свою жену, посадили на два месяца в СИЗО

Фото: скриншот видео СК СКР по Омской области

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области сообщило об избрании меры пресечения для 33-летнего жителя Тары. Мужчина, жестоко расправившийся со своей женой, проведет в СИЗО 2 месяца.

- В Тарском городском суде началось рассмотрение ходатайства следствия об избрании подозреваемому в убийстве Анны Кочкиной меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - уточнили в ведомстве.

Напомним, шокирующая новость прогремела 20 июля. Пропавшая 27 июня 36-летняя жительница Тары была найдена мертвой в лесу.

По предварительным данным, ее зарубил топором ревнивый муж. Позже, чтобы спрятать следы, он увез омичку в лес и пытался сжечь тело. После расчленил лопатой и закопал в яме.

В семье воспитывались 16-летняя дочь и девятимесячный ребенок.

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