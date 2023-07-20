В Омске на улице Куйбышева 3-летнему ребенку зажало голову трамвайной дверью

Фото: архив КП.

19 июля в Омске на остановке «Улица Куйбышева» при выходе из салона трамвая 3-летнюю девочку зажало дверью. Инцидент произошел при проезде по 8-му маршруту. При этом водитель не испытывал угрызений совести и вместо извинений потерпевшей семье последовал дальше.

- Водитель трамвая просто уехал. Я вызвала скорую. Нас отвезли в ГДКБ 3. Нас осмотрели, поставили диагноз «ушиб мягких тканей головы», - сообщила омичка в соцсети. После обращения семьи в травматологию за проверку инцидента взялись омские следователи и прокуроры. - По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - пояснили в СК. То есть следователи скажут, будет ли заведено уголовное дело или нет и по какой статье.

Они дадут оценку соблюдения правил безопасности пассажирских перевозок, а «Пассажирское предприятия № 8» проверит региональная прокуратура. В мэрии Омска сообщили, что глава города Сергей Шелест поручил директору департамента транспорта Вадиму Кормильцу и руководителю МП Омска «Электротранспорт» Сергею Фролову оказать необходимую помощь ребенку, провести проверку экипажа трамвая.