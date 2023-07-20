На омскую живодерку, снявшую на камеру издевательства над котенком, завели уголовное дело

Девушка отказалась давать показания, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Фото: скриншот видео из телеграм-канала «Инцидент.Омск».

В отношении 18-летней живодерки из Калачинского района, которая выложила в соцсети видео с издевательствами над котенком, завели уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

Напомним, ранее 18-летняя девушка опубликовала в соцсетях шокирующее видео, где в бане издевается над маленьким черным котенком. На записи видно, как девушка сначала душит котенка, а потом кружит его, держа руками. Заканчивается видео тем, что живодерка швыряет бедное животное на пол. Все свои действия сельчанка сопровождала комментариями с матами, в частности, использовала в отношении котенка слова сходные по смыслу с «тварь» и «придурок».

— Ко мне, ***** [тварь] блохастая. Смотрите, какой милаш. Мяукни на камеру! Кх-кх, сдох. Восьмерочку с нахлыстом хотите? Сейчас будет вух. ****** [вали], ***** [придурок], — так комментировала свои действия молодая девушка.

Как сообщили в СУ СКР по Омской области, живодеркой оказалась 18-летняя жительница села Воскресенка Калачинского района. Сам жуткий инцидент произошел 15 июля.

В ходе следствия выяснилось, что тело котенка, запечатленного на видео, был найден в выгребной яме. Экспертиза подтвердила, что животное погибло от многочисленных телесных повреждений.

От дачи показаний девушка отказалась, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Сейчас сотрудники СУ СКР по Омской области проводят следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Молодой живодерке может грозить до 3 лет колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мяукни на камеру»: живодерка из Омской области сняла на камеру издевательства над котенком

Живодерка из Омской области выложила в Сеть видеозапись с издевательствами над котенком(подробнее...)