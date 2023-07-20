Убил топором, тело сжег в лесу и закопал: ревнивый муж из омской Тары жестоко расправился с женой

Фото: СУ СКР по Омской области

Шокирующее преступление произошло в городе Тара Омской области. 36-летняя женщина лишилась жизни из-за ревнивого мужа.

Сначала мать двоих детей искали полиция, волонтеры и сами тарчане. С заявлением о пропаже женщины 27 июня обратилась в правоохранительные органы сестра погибшей. Она рассказала, что родственница не выходит на связь, а супруг утверждает о ее уходе в неизвестном направлении после очередной ссоры.

Тело было найдено накануне, об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции установили, что к исчезновению тарчанки причастен ее 33-летний муж, - уточнили в региональном управлении МВД.

По версии следователей, супруг убил женщину из-за ревности. Сначала в ходе ссоры он ударил ее по голове топором.

- Подозреваемый во время ссоры топором нанес удар жене по голове, а когда понял, что потерпевшая скончалась, вывез тело на автомобиле в лес в 3 км от Тары, где с целью сокрытия следов преступления пытался сжечь, а потом расчленил и закопал тело, - пояснили в ведомстве.

В следственном комитете уточняют, что при проведении с подозреваемым следственного действия – проверки показаний на месте следователями были обнаружены останки погибшей. В ходе осмотра квартиры следователи обнаружили замытые следы крови на диване, происхождение которых 33-летний супруг женщины внятно объяснить не смог.

Сейчас обвиняемый взят под стражу. Ход дела контролирует прокуратура.

В семье воспитывались 16-летняя дочь и девятимесячный ребенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омской области месяц спустя найдено тело 36-летней матери двоих детей

Анна Кочкина ушла из дома в Таре в ночь с 26 на 27 июня (подробнее)