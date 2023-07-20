В омской полиции подтвердили кражу со склада МВД изъятого алкоголя

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В омской полиции официально подтвердили, что уволенные сотрудники вынесли со склада МВД, где хранилось изъятое по уголовным делам спиртное и табак, куда больше бутылок с водкой и коньяком. Изначально в апреле этого года в ведомстве сообщали о пропаже всего 97 бутылок с крепкими напитками, но после новой ревизии склада, которую проводили из-за массовых отравлений «Мистером сидром» цифра выросла до 1832 бутылок.

- Оперативниками собственной безопасности УМВД России по Омской области выявлен дополнительный факт противоправных действий сотрудников. Предварительно установлено, что трое сотрудников УМВД России по городу Омску вывезли из складского помещения УМВД России по Омской области по личной инициативе часть ранее изъятой из оборота немаркированной табачной и алкогольной продукции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Ранее в краже были уличены полицейские, которых задержали оперативники собственной безопасности. Уже уволенных по отрицательным мотивам сотрудников подозревали в хищении конфискованного алкоголя и сигарет. Также там отсутствовали почти 150 тысяч пачек сигарет.

Материалы переданы в СУ СК России по Омской области, где будет принято процессуальное решение о заведении нового уголовного дела или переквалификации прежнего, заведенного в мае этого года.