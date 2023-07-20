Врачи Китая в качестве эксперимента научат клетки крови мальчика из Омска побороть раковые клетки

Фото: скриншот видео тееграм-канала «Mash Сибирь»

Третий рецидив и отказ московских врачей стали последней каплей для семьи Калёкиных. Их 11-летний сын Илья с рождения лечится от лейкоза, но всё тщетно.

Нескончаемые курсы химиотерапии, пересадка костного мозга и даже потеря зрения, которое также пришлось восстанавливать операбельным путем. Ребенку за его короткую жизнь пришлось пережить многое. Но после того, как руки опустились даже у именитых профессоров, надежда осталась лишь на китайских ученых.

Сейчас родители Ильи собирают 8 млн рублей для операции в военном госпитале Китая. Местные гуру медицины готовы в рамках экспериментального лечения научить T-лейкоциты из крови мальчика находить и уничтожать раковые клетки.

Как сообщает «Mash Сибирь», этот экспериментальный метод называется car-t therapy. Сейчас омский благотворительный центр «Радуга» договаривается об операции и собирает деньги, чтобы помочь юному омичу.

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