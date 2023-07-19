После новой ревизии на складе омского МВД обнаружили пропажу почти 1900 бутылок алкоголя

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МВД России отчиталось о проведении масштабного комплекса мероприятий по установлению каналов поступления в нелегальный оборот «Мистера сидра». В результате полицейскими были установлены факты хищения спиртосодержащей жидкости со складов ГУ МВД России. В том числе под ревизию попали склады омского управления. По новым данным телеграм-канала «База», который сослался на собственный источник в омской полиции, правоохранители обнаружили, что пропажа изъятого по уголовным делам алкоголя и сигарет, которую выявили в апреле 2023 года, оказалась куда большего масштаба. Ранее в краже были уличены полицейские, которых задержали оперативники собственной безопасности. Уже уволенных по отрицательным мотивам сотрудников подозревали в хищении конфискованного алкоголя и сигарет.

- Среди них оперуполномоченный ОЭБиПК капитан Осипов и специалист отдела технического обеспечения прапорщик внутренней службы Абуглазинов, - сообщает источник.

При этом в апреле речь шла только о необоснованно изъятых из склада для хранения вещественных доказательств 26,5 тысячах пачек немаркированной табачной продукции и 97 бутылках контрафактной алкогольной продукции (водки и коньяка).

- Приблизительная стоимость данного товара превышает 2,5 млн рублей. Указанную продукцию сотрудники полиции на автомобиле «Газель» перевезли в частный дом, принадлежащий их знакомому. Вину в совершении преступления они не признают, – сообщила 18 мая старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

Теперь же во время последней ревизии на складе МВД в Омской области обнаружили еще одну пропажу: были похищены 1832 бутылок алкоголя, изъятых по уголовным делам. Также там отсутствовали почти 150 тысяч пачек сигарет. И уже на трех полицейских завели уголовные дела.