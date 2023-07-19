Президент Владимир Путин отметил работу врио губернатора Омской области Виталия Хоценко

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На заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» президент РФ Владимир Путин заявил, что управленцам, достигающих высоких результатов в своей деятельности будет оказана помощь в продвижении по карьерной лестнице.

Президент отметил заслуги врио губернатора Омской области Виталия Хоценко, ранее возглавлявшего правительство ДНР.

– Хотел бы вот что сказать - пример Виталия Павловича [Хоценко, врио губернатора Омской области] говорит о том, что мы стараемся и будем так делать дальше, а именно будем стараться помогать людям, которые положительно и результативно поработали на важнейших направлениях, помогать им двигаться дальше, расширять свои возможности, получать участки с большей ответственностью, – цитирует ТАСС Владимира Путина.