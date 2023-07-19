«Флора», «Щит Сибири», праздничный концерт: где провести День города Омска

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Мэрия Омска представила программу мероприятий ко Дню города. Традиционно праздник продлится несколько дней. Празднование начнется с окраин, постепенно перемещаясь к центру города, охватив все округа. Мероприятия пройдут в скверах и парках, а также на центральных улицах города, начиная с 26 июля концертной программой «От окраин – к центру» в сквере по улице Пономаренко.

4 августа в 12:00 откроется одна из самых красивых и долгожданных ежегодных городских выставок – «Флора-2023». Необычные композиции из цветов можно будет увидеть в Выставочном и Воскресенском скверах, на улице Спартаковской, Тарской и на близлежащих территориях. Выставка будет работать до 8 августа с 08:00 до 22:00.

На улице Музейной с 4 по 6 августа пройдет Всероссийский фестиваль народных промыслов и ремесел. Посетителей ждут с 12:00 до 20:00. А 5 августа с 12:00 до 18:00 в Сквере им. Дзержинского пройдет фестиваль семейного отдыха.

Также 5 августа с 16:30 до 18:30 в Воскресенском сквере своим вокалом омичей и гостей города порадуют исполнители городского шансона и авторской песни. В этот же день на Соборной площади состоится концерт с участием звезд омской и российской эстрады. Зрителей ждут с 14:00 до 22:00.

Ежегодный турнир «Самый сильный человек города Омска» пройдет на улице Ленина 5 августа с 15:00 до 18:00. А в Парке им. 30-летия Победы на два дня омичи смогут окунуться в прошлое на фестивале исторической реконструкции «Щит Сибири». Он пройдет 5 и 6 августа с 12:00 до 18:00.

Среди праздничных мероприятий – торжественное открытие памятника основателю города Ивану Бухгольцу на Иртышской набережной.

Праздничные мероприятия продлятся до 11 августа. Подробная программа мероприятий тут.