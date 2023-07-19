Омская полиция: Отказа в задержании педофила, который приставал к 12-летней девочке, не было

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омская полиция опровергла слухи, которые ранее распространили в пабликах и мессенджерах, об отказе в задержании извращенца, который снял штаны перед 12-летним ребенком. В подкрепление своих слов полиция опубликовала аудио мамы малышки, обратившейся к правоохранителям за помощью. Как оказалось на деле, фигурировавший в сообщениях таксист, действительно принимал участие в поимке преступника, но наравне с полицейскими - он просто согласился помочь.

- Сотрудники полиции, узнав от женщины о совершенном преступлении, попросили ее подробно описать приметы мужчины и на служебном автомобиле начали обследование близлежащих дворов с целью его задержания. Параллельно женщина вместе с соседом также осуществляли поиск неизвестного. Заметив злоумышленника, неравнодушный гражданин задержал его. Очевидцы произошедшего сообщили об этом в полицию и до приезда следственно-оперативной группы удерживали предполагаемого преступника, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Напомним, среди бела дня 17 июля мужчина подошел на улице к незнакомому ребенку и спустил свои штаны. Девочка испугалась и побежала рассказать все маме. Затем в СМИ распространилась информация о том, что преступника задержал таксист, а после прирос слух о том, что полиция не реагировала на сообщения от мамы.