В Омске три дома конца ХIХ – начала ХХ века не признали культурным наследием

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18 июля, минкульт Омской области отказался включить в перечень объектов культурного наследия три дома, построенных в конца ХIХ – начала ХХ века. Они расположены по улице 10 лет Октября, №№ 60 и 62, а также дом № 35 по улице Сенной. Соответствующий приказ № 57 появился на официальном интернет-портале правовой информации. Причины такого решения минкульт пока не комментирует. Однако другим указом в тот же день еще одно здание конца ХIХ века – «Дом жилой Мины Федорова», – расположенное по адресу улица Слободская, 11 в перечень выявленных объектов культурного наследия включили.

Отметим, что дом №35 по улице Сенной находится в центре города. Год назад здание 1917 года постройки было признано аварийным по заявлению городских властей. Опасное для жильцов состоянии здания подтверждают и исследования специализированной межведомственной комиссии от февраля 2022 года.

Людей планировали расселить, а затем снести здание. Жители с таким решением не согласились и попытались сохранить 100-летний дом от сноса как объект культурного наследия. С этой просьбой они обратились в Омское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Но получили отказ. ВООПиК объяснило такое решение тем, что признание дома культурным объектом вызовет сложности с текущим ремонтом и помешает вынужденному расселению жителей из обветшалого здания.

Напомним, что на отмене решения о признании дома аварийным с последующим расселением настаивала одна из собственниц жилища. Однако полгода назад, 20 января, облсуд признал правомерной позицию мэрии. Суд принял во внимание заключение комиссии о сильном износе здания. Собственников жилья должны расселить до конца 2029 года.