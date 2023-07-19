В Омской области из-за незаконной свалки гниют 2,5 тысячи квадратных метров сельхозугодий

Фото: Омское управление Россельхознадзора.

В управлении Россельхознадзора Омской области сообщили, что в июне местные жители пожаловались на несанкционированную свалку недалеко от села Бергамак Муромцевского района. По выезду на место специалисты добавили, что незаконный мусор сваливают на земли сельхозугодий.

- Специалистами ведомства в ходе выездного обследования зафиксирован факт складирования отходов на площади 34 900 квадратных метров недалеко от водоохранной зоны реки Тара и вблизи населенного пункта Бергамак. Кроме того, установлено наличие карьера на землях сельскохозяйственного назначения площадью 2450 квадратных метров, - подтвердили в ведомстве.

Фото: Омское управление Россельхознадзора.

На месте были взяты пробы почвы, дабы понять, насколько глубоким может быть загрязнение, а также насколько снизилось ее плодородие. Образцы направлены на исследования в ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора».

- В результате выявлено существенное снижение плодородия и бактериальное загрязнение (бактерии группы кишечной палочки, энтерококки) части участка, - отметили в Россельхознадзоре.

Теперь управлению предстоит восстановить участок. Для этого районной администрации направлено предостережение, а в полицию - запрос на поиск нарушителей. Сотрдников муниципалитета обяжут вывезти мусор и провести рекультивацию зараженных земель.