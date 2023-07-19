Кратковременные дожди с грозами задержатся в Омске до конца недели

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дождливая погода в Омске задержится до конца недели. Обь-Иртышское метеобюро опубликовало прогноз на ближайшие три дня.

По данным синоптиков, 20 июля в Омской области возможны кратковременные дожди, местам с грозами. Температура днем прогреется до +28 градусов. Ночью + 13...+ 18°C. Ветер юго-восточный до 18 м/с.

В пятницу осадки в регионе сохранятся. Местами гроза, в отдельных районах туман. Столбик термометра днем поднимется до +29 градусов. В ночные часы + 13...+ 18°C. Ветер юго-западный при грозе порывами до 16 м/с.

21 июля прогнозируются дожди с грозами. Днем + 23...+ 28°C, ночью + 12...+ 17°C. Ветер западный 13 м/с.

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