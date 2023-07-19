Глава чеченско-ингушской диаспоры Альви Джабраилов перепродал часть омского ТК «Летур»

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«Коммерческие вести» сообщают о состоявшейся сделке между главой чеченско-ингушской диаспоры Альви Джабраиловым и ООО «Центр Инвест», ООО «Шустер Эстейт» и ИП Немчинова. Предметом продажи стала часть торгового комплекса «Летур», некогда принадлежавшего банкроту Левану Турманидзе.

6 июля был зарегистрирован переход права собственности недвижимости. Теперь новые владельцы в лице бизнесменов Варнавского, Иванова и Немчинова владеют рестораном «Тамада», который достался им за 60 млн рублей. А вот известную «Хинкальную» удалось реализовать за 50 млн рублей предпринимателю Алексею Ткаченко.

Издание отмечает, что сделки были тщательно спланированы, чтобы снять арест с имущества Джабраилова. Часть средств от продажи были перечислены на депозитный счет Арбитражного суда.

Общая сумма составила 10 млн рублей. Это было сделано для пополнения конкурсной массы ООО «Лего-Инвест», принадлежащее Левану Турманидзе. Еще 52,8 млн рублей, вырученные от сделки, Джабраилов должен вернуть своим кредиторам Владимиру Грязникову и Дмитрию Гладких.

При этом, предприниматель все равно останется в плюсе. Оба помещения были проданы за 110 млн рублей, а с учетом прошлогодней сделки по этому же объекту, сумма составила 180 млн рублей. Хотя при покупки части «Летура» в свое время глава чеченско-ингушской диаспоры потратил 65,4 млн рублей.

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