1500 детям-инвалидам Омской области будут возмещать расходы на питание

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Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин поручил прокурору Омской области разобраться с ранее поступившей жалобой омички. Женщина рассказала, что ее ребенку, равно как и другим учащимся школы, у которых есть ограничения по здоровью, не возмещают расходы на питание ребенка. Требуют прохождения медико-санитарной экспертизы. При этом здоровье ребьенка не позволяет получить таковую в короткие сроки. Да и самих учащихся в регионе по такой схеме слишком много - свыше 1500 детей.

- По итогам проверки в целях обеспечения прав почти 1,5 тысяч детей-инвалидов, проживающих в Омской области, прокуратурой региона разработан законопроект, который внесен в Законодательное Собрание Омской области. А13 июля 2023 года в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан внесены изменения, установившие право на компенсацию родителям денежных расходов за предоставленное детям-инвалидам питание в общеобразовательных организациях, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Данный региональный закон вступает в силу с 1 января 2024 г.ода Для получения господдержки необходимо обратиться с заявлением в министерство образования Омской области.