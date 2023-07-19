В Омске 57-летний безработный совратил на улице 12-летнюю девочку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-служба следкома России по Омской области сообщила об очередном преступлении против ребенка. Сотрудники ведомства завели уголовное дело по заявлению жительницы Омска о совершении в отношении ее 12-летней дочери мужчиной насильственных действий сексуального характера. Подозреваемый был задержан.

- По версии следствия, 17 июля 57-летний неработающий мужчина, увидев на улице незнакомую девочку, совершил действия сексуального характера, - добавили следователи.

Мужчина был арестован за свои преступные действия на 2 месяца.

- Проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, за которое Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, - пояснили в следкоме.