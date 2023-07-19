Уж сколько раз твердили миру: 24-летняя омичка оформила два кредита по 250 тысяч рублей и отдала мошенникам

Фото: Даниил ОПАРИН

Следователи омской полиции сообщили, что накануне 24-летняя жительница Центрального округа города стала очередной жертвой дистанционных аферистов. Ей был причинен материальный ущерб в размере 500 000 рублей. - Схема стандартная: позвонили якобы из банка и поинтересовались, не подавала ли клиентка заявку на кредит, а также на замену номера телефона. Получив отрицательный ответ, собеседник прислал в мессенджере письмо с данными человека, от имени которого поступила заявка. Потерпевшей он, конечно, оказался не знаком, и она забеспокоилась. Следуя инструкциям аферистов, девушка установила на телефон требуемое приложение и выполнила все указания. Оформленные на нее два кредита по 250 000 рублей, как заверил собеседник, вернутся и погасятся. Вместо этого произошло их списание, о чем клиентке пришли уведомления, - рассказали правоохранители.

Заподозрив неладное, омичка сначала поделилась произошедшим со знакомыми, а потом, по их настоянию, позвонила в банк и в полицию. Но было уже слишком поздно.