Виталий Хоценко: В Омской области построят культурный центр «Татарское подворье»

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Глава Омского региона Виталий Хоценко провел встречу с заместителем премьер-министра Республики Татарстан Василем Шайхразиевым, в ходе которой было решено поддерживать традиционную татарскую культуру в нашей области. Отметим, что в текущий момент в Омском регионе проживают представители 130 национальностей. Татары – один из многочисленных этносов.

- Территория региона служит местом традиционного расселения сибирских татар. У нас действует 5 татарских общественных организаций. При учреждениях культуры созданы татарские центры, деятельность которых направлена на сохранение национальных традиций и обычаев, - отметил Хоценко.

Татарские объединения показывают себя максимально активно в благотворительной и волонтерской работе при гуманитарных сборах для СВО и работе с военнослужащими. Большой вклад внесли в создание первого в России Межнационального и межконфессионального центра гуманитарной помощи, который был открыт в День России.

Василь Шайхразиев поддержал главу Омской области и тоже проставил положительную оценку культурному сотрудничеству этносов и регионов.

- Между Татарстаном и Омской областью давние дружеские отношения. У нас подписаны соглашения, план действий. С точки зрения поддержки друг друга всегда идем навстречу. И у вас и у нас есть чему учиться, - сообщил заместитель премьер-министра Республики Татарстан.

После стороны договорились о строительстве культурного центра «Татарское подворье» на территории музея «Старина Сибирская» в Большереченском районе. Это поможет сохранению татарской культуры в регионе. Специалисты «Старины Сибирской» уже формируют экспозицию экспонатами из этнографических фондов музея. Со временем к этой работе привлекут сотрудника - носителя татарского языка, он сможет проводить экскурсии на двух языках, знакомить с бытом и культурой татар. Здесь подадут блюда татарской кухни. На «Татарском подворье» появятся хозяйственные постройки, домашние животные.

Посетители смогут попасть на новую музейную локацию по единому билету. «Татарское подворье» станет площадкой по сохранению обычаев, традиций, языка татар, сохранению национального единства Омской области. Открытие центра запланировано уже через месяц.