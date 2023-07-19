«Мяукни на камеру»: живодерка из Омской области сняла на камеру издевательства над котенком

Фото: скриншот видео из телеграм-канала «Инцидент Омск».

Накануне в телеграм-канале «Инцидент Омск» появилось шокирующее видео издевательств 18-летней жительницы Калачинска над котенком.

На видео видно, как юная живодерка сначала душит котенка рукой, а потом, держа животное за шее, крутит его, а в конце и вовсе швыряет на пол.

— Ко мне, ***** [тварь] блохастая. Смотрите, какой милаш. Мяукни на камеру! Кх-кх, сдох. Восьмерочку с нахлыстом хотите? Сейчас будет вух. ****** [вали], ***** [придурок], — говорит девушка в видео.

По этическим причинам мы не можем продемонстрировать упомянутую видеозапись.

Автор поста отмечает, что о происходящем нельзя молчать, и девушка должна понести наказание за издевательства над животным. Важно отметить, что, по его словам, живодерка выложила сама видео издевательств в Сеть.

«КП-Омск» в связи с публикацией данного видео обращается к компетентным органам с просьбой провести проверку по факту жесткого обращения с животными.

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