Пьяная омичка, удиравшая от инспекторов ДПС, заявила, что не управляла автомобилем

Фото: УМВД России по Омской области

Сегодня утром, 18 июля, в Нефтяниках, на улице Волкова инспекторы ДПС обратили внимание на странное поведение водителя Toyota Vitz. Машина двигалась по кривой траектории, а требования сотрудников ДПС остановиться, водитель проигнорировал. Более того, прибавив газу, водитель попытался скрыться.

Патрульная машина настигла нарушителя возле дома №16 на проспекте Королева. За рулем сидела 54-летняя омичка нетрезвого вида. Женщина выбрала тактику отрицания. Она отказалась назвать свое имя и проходить медицинское освидетельствование. Более того, омичка даже заявила, что вовсе не управляла транспортным средством.

Однако такое поведение сыграло против нарушительницы. В отношении омички завели административное дело по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». К тому же, женщина уже попадалась сотрудникам полиции во время вождения в нетрезвом виде. Поэтому второй такой случай может послужить причиной для привлечения к уголовной ответственности по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Женщину отстранили от управления автомобилем. Транспортное средство лихачки отвезли на спецстоянку.