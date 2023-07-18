Омичка пригласила домой незнакомца, сидевшего за убийство и кражи, и лишилась 7 тыс. руб

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Жительница Омска познакомилась на улице с мужчина и пригласила его домой, а потом сильно пожалела.

Как рассказала 33-летняя омичка полицейскими, она познакомилась на улице с мужчиной и, недолго с ним общавшись, пригласила его к себе в гости в дом по улице 3-й Автомобильной. Пока женщина разговаривала с матерью в прихожей, новый знакомый пошел на кухню, чтобы якобы утолить жажду. Там он увидел сумку, лежавшую на тумбочке, и вытащил из нее 7 тысяч рублей. Однако потерпевшая заметила грабителя и попыталась его задержать. Мужчина все-таки смог вырваться и, оттолкнув ее, убежал.

По приметам полицейские смогли установить личность злоумышленника. Им оказался 41-летний местный житель, который был ранее судим за кражи и убийство. Меньше месяца назад он вышел из колонии. Задержали преступника на улице Семиреченской. При личном досмотре у него были изъяты 5,9 тысячи рублей. Остальные деньги, как выяснилось, рецидивист потратил на спиртное.

В отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Ему грозит до 7 лет колонии.

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