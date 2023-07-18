Эмоционально нестабильный рецидивист во время спора зарезал двух товарищей в Омской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За двойное убийство под суд пойдет 38-летний житель Омской области. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Преступление было совершено в ноябре 2022 года в селе Гурово Муромцевского района. В ходе пьянки один из товарищей схватил нож и убил своих собутыльников.

- 38-летний обвиняемый, трижды судимый за причинение телесных повреждений гражданам, и состоящий на учете у врача-психиатра, 27 ноября 2022 года во время совместного распития спиртного нанес ножевые ранения двум односельчанам, причинив смерть, - уточнили в ведомстве.

Как оказалось, причиной смертельных ранений стал спор о том, кто больше выпил. Теперь азартному мужчине грозит вплоть до пожизненного заключения.

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