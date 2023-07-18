Омич продает автограф Филиппа Киркорова за 9 млн рублей

Фото: Авито.ру
Весьма дорогостоящее предложение появилось на сайте объявлений. Омич решил продать автограф российского певца Филиппа Киркорова.
- Автограф Филиппа Киркорова на афише цирка а4 формат. Эксклюзив - единственный экземпляр, с тремя билетами комплектом, - пишет продавец.
Любопытно, что стоимость товара указана в размере 9 млн рублей. И скидка при покупке даже не предполагается, так как владелец эксклюзива уточняет, что торга нет.
К слову, предложение действительно дорогостоящее. На сайте можно найти, например, автограф президента страны Владимира Путина. Его продавец оценил в 150 тысяч рублей.
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