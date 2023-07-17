Виталий Хоценко посетил фотовыставку «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца»

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня, 17 июля, в Историческом парке «Россия – Моя история» открылась фотовыставка Александра Малькевича «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца». Проект воплотил в жизнь Фонд развития новых медиа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На церемонии открытия выставки глава Омской области Виталий Хоценко отметил, что история пишется объективом фотоаппарата. Глава подчеркнул, что у зрителей есть возможность глазами известного журналиста увидеть, как проходит спецоперация, как живут люди Донбасса, Запорожья и Херсонщины.

– То, что история делается объективами фотоаппаратов – это абсолютно точно. Лучше один раз увидеть фотографию, чем сказать тысячу слов. Спасибо, что трогаете душу, вытаскиваете воспоминания. Я очень много увидел здесь тех мест, которые мне абсолютно понятны. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей вашими глазами посмотрело на ту действительность, которая на западных рубежах нашей границы происходит, – подчеркнул Виталий Хоценко.

Александр Малькевич – известный российский журналист, общественный деятель, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Он приехал в Омск, чтобы представить свои работы. Экспозицию составили более 300 фотографий. С некоторыми работами знакомство зрителей состоялось благодаря иммерсивным технологиям: с помощью цифровых виртуальных сред создается ощущение погружения.

– Мы присутствуем на премьере выставки. Я благодарен руководству Омской области, лично Виталию Павловичу, Министерству культуры. Потому что именно в Омске огромное количество фотографий удалось представить в иммерсивном представлении. Это высочайший уровень, такая планка задается для дальнейших выставок. Омская планка, омский знак качества! – выразил благодарность Александр Малькевич.

Известный журналист поделился своей личной историей знакомства с Виталием Хоценко – в качестве руководителя Правительства ДНР. С действующим главой Омской области Александр Малькевич взаимодействовал в те острые моменты, когда в кратчайшие сроки необходимо было восстанавливать из руин целые города.

С июля прошлого года Малькевич постоянно живет и работает на освобождённых от украинского фашизма территориях. Александр Александрович один из немногих российских журналистов и общественных деятелей, который побывал на всех территориях: он жил и работал в Херсонской, Запорожской, Харьковской областях, в ЛНР и ДНР. Он видел своими глазами, как живут и работают люди, невзирая на регулярные обстрелы. В объектив его фотокамеры попали и кровавые раны, и разрушения войны, и тихое счастье мирной жизни в таких городах, как Херсон, Берислав, Новая Каховка, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь, Донецк, Луганск, Купянск, Изюм.

– Есть на этой выставке фотография новых домов, которые появились в августе-сентябре прошлого года на месте руин – и это все создавалось командой Виталия Павловича. Он в одном из тех домов в сентябре вручал вместе с Денисом Пушилиным и Маратом Хуснуллиным ключи жителям, это в какие-то невозможные сроки было реализовано. В этих фотографиях - те картины мирной жизни, которые возможны в составе РФ, и те зверства, которые творили и творят укронацисты, - сообщил Александр Малькевич.

Выставка журналиста и фотографа Александра Малькевича «Освобожденные территории. Война и мир глазами очевидца» уже побывала в таких городах, как Санкт-Петербург, Пятигорск, Воронеж, Сочи, Красноярск, Казань, Дамаск (Русский Дом, САР), Анкара (Русский Дом, Турция). Теперь ее можно посетить в Омске. Вход на выставку свободный.