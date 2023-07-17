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Происшествия17 июля 2023 10:55

Пожилой омич с ножом прыгал на прохожих возле остановки транспорта в Нефтяниках

Беспредельщика скрутили росгвардейцы
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне около полудня на остановке общественного транспорта «улица Заозерная» пожилой омич кидался с ножом на прохожих. Он угрожал всем расправой и бормотал что-то невнятное.

Вызвали подмогу обеспокоенные пассажиры, на вызов тотчас приехали росгвардейцы, которые приняли буйного.

Правда, мужчина пытался скрыться от стражей порядка. А чтобы его не заподозрили в противоправных действиях, он выбросил нож в траву. Как рассказали очевидцы, омич находился в неадекватном состоянии и не мог дать объяснения своим действиям.

К слову, в вооруженной схватке никто не пострадал. Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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