Пожилой омич с ножом прыгал на прохожих возле остановки транспорта в Нефтяниках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне около полудня на остановке общественного транспорта «улица Заозерная» пожилой омич кидался с ножом на прохожих. Он угрожал всем расправой и бормотал что-то невнятное.

Вызвали подмогу обеспокоенные пассажиры, на вызов тотчас приехали росгвардейцы, которые приняли буйного.

Правда, мужчина пытался скрыться от стражей порядка. А чтобы его не заподозрили в противоправных действиях, он выбросил нож в траву. Как рассказали очевидцы, омич находился в неадекватном состоянии и не мог дать объяснения своим действиям.

К слову, в вооруженной схватке никто не пострадал. Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

70-летняя омичка вступила в бой с лжеполицейским, который хотел ее ограбить

Рецидивист с игрушечным пистолетом заявился в дом к бабушке и утащил телефон (подробнее)