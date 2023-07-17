Погода в Омске на неделю обещает кратковременные дожди с грозами и жару

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аномальная жара отступила от Омской области, но высокие температуры все же сохранятся в регионе на текущей неделе.

По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского метеобюро, 18 июля погода в Омске будет жаркой. Температура днем поднимется до +31 градусов. Ночью + 12...+ 17°C. Кратковременные дожди и переменная облачность. В отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный в отдельных районах до 18м/с.

19 июля осадки сохранятся. Воздух днем прогреется до +31 градуса. Ночью + 16...+ 21°C. Гроза, в некоторых районах возможен град. Ветер юго-восточный в отдельных районах до 18м/с.

В четверг дожди и грозы сохранятся, а вот днем похолодает до +29 градусов. В ночные часы + 14...+ 19°C. Ветер сменит направление на юго-западный, местами порывы до 20 м/с.

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