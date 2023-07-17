70-летняя омичка вступила в бой с лжеполицейским, который хотел ее ограбить

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неожиданное сопротивление ощутил на себе житель Ленинского округа, когда собрался грабить 70-летнюю старушку с улицы 3-й Моховой. Подробности рассказали в региональном управлении МВД.

32-летний ранее судимый за тяжкие телесные пришел в частный дом к пожилой омичке и спросил про некого Васю. Женщина знала такого соседа, но открывать дверь незнакомцу, который представился сотрудником полиции, не стала.

- Тот под угрозой пистолета оттолкнул хозяйку, проверил все комнаты и, уходя, забрал новый мобильный телефон. Пенсионерка попыталась остановить злоумышленника, но не получилось. Он ударил ее по рукам и убежал, - рассказали в УМВД по Омской области.

Бабушка тотчас вызвала настоящий отряд полиции и все рассказала. Ребята в погонах через пару часов нашли преступника по месту жительства. Оказалось, пистолет, которым он угрожал, был игрушечным. Да и украденный телефон был при нем.

Уголовное дело за разбой уже заведено. Сам обвиняемый находится в СИЗО, а пенсионерка дома - со своим телефоном.

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