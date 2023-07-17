В Омске задержали трех граждан одной из стран Центральной Азии с 1 кг белого наркотика

Фото: скриншот видео, предоставленного УТ МВД России по СФО.

В Омске сотрудники транспортной полиции задержали трех граждан одной из стран Центральной Азии, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. При обыске в квартире, где проживали иностранцы, были обнаружены более 1 килограмма героина и свыше 80 граммов метадона.

— У 31-летнего и 41-летнего задержанных были изъяты 178 свертков с порошкообразным веществом общим весом более 90 граммов, которое по заключению экспертизы, имеет в своем составе героин с примесями. В ходе предварительного следствия были установлены места шести тайников-закладок, оборудованных задержанными. В них содержались аналогичные вещества, — сообщили в Омском ЛУ МВД России.

В отношении подозреваемых иностранцев были заведены уголовные дела за незаконный сбыт и покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в значительном и крупном размерах. Суд на время следствия поместил мужчина под стражу. Им может грозить наказание вплоть до 20 лет колонии.

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