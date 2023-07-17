В Омске на Иртыше вновь заметили большое нефтяное пятно

Фото: скриншот видео.

В Омске в районе Кировского пляжа на Иртыш заметили большое нефтяное пятно. Очевидцы поделились видео с химическим следом на водной глади в соцсетях.

— Съёмка проходила в районе железнодорожного моста через реку. Местные жители говорят, что подобная картина наблюдается почти каждый день с начала судоходного сезона, — говорится в посте в паблике «Голос Омска» во «ВКонтакте».

Отметим, следы нефтепродуктов, в том числе отработанного масла, на Иртыше находят далеко не первый год подряд. Наличие упомянутых веществ в пробах воды ранее подтверждали и лабораторные исследования.

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