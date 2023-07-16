Вахтовик из Новосибирской области лишился телефона после ночи с 38-летней омичкой

Фото: Даниил ОПАРИН

Вахтовик из Новосибирской области лишился телефона стоимостью в 30 тысяч рублей после вечера с омичкой.

Как рассказал мужчина полицейским, он работает в Омске вахтовым методом на одном из предприятий. В один день на улице он познакомился с местной жительницей и пригласил ее к себе в гостиницу, расположенную по улице 27-й Рабочей. Когда утром мужчина проснулся, то не обнаружил ни своей новой знакомой, ни своего телефона.

Установить личность омички, с которой новосибирец провел ночь, удалось с помощью записи с камер видеонаблюдения, установленных в фойе гостиницы. Ей оказалась 38-летняя жительница Октябрьского округа. Подозреваемую оперативники задержали по месту жительства. Дома у нее был найден и изъят похищенный мобильный телефон.

В отношении омички правоохранители завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Женщине может грозить до двух лет колонии.

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