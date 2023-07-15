В полночь в Омске загорелась крыша многоквартирного пятиэтажного дома по адресу Бульвар Победы, 3. Огонь еще не потушен. - Из здания эвакуировано 60 человек, еще 3 спасены пожарно-спасательными подразделениями. Площадь пожара составляет 1125 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Омской области. Департамент общественной безопасности совместно с департаментом образования мэрии Омска сейчас готовят развертывание пункта временного размещения погорельцев в гимназии № 115. О пострадавших информации нет. Причины пожара выясняют специалисты.