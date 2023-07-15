В Омске на 100-летие Минспорта РФ выступили группы UMA2RMAN и «Чичерина»

Фото: архив КП.
В субботу в Омске прошел концерт, приуроченный к празднованию 100-летия Минспорта России и общества «Динамо».
Фото: архив КП.
Он состоялся в парке «Зеленый остров» в рамках регионального фестиваля «Время побеждать». Самыми желанными для омичей гостями стали группы UMA2RMAN и «Чичерина».
Фото: архив КП.
- В течение этого года у нас очень много мероприятий приурочено к этим датам. И сегодня мы тоже решили организовать для омичей праздник с выступлениями известных артистов! — сказал министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.
Фото: архив КП.
Зрители услышали песни «А небо все также высоко», «Девушка Прасковья из Подмосковья», «Звезды», «Ночной дозор», «Пятница», «Папины дочки» группы UMA2RMAN.
Фото: архив КП.
Также исполнители впервые выступили с треком «Коромыслова башня».
Фото: архив КП.
Юлия Чичерина исполнила композиции «Отбойный молоток», «Фонтан Счастья», старые рок-хиты и военные песни собственного сочинения
Фото: архив КП.
Фото: архив КП.
Фото: архив КП.
Фото: архив КП.