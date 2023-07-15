В Омске ночью неадекватный мужчина громил лопатой припаркованные автомобили

Фото: пресс-служба полиции Омской области.

В Омске ночью сотрудники патрульно-постовой службы задержали жителя Октябрьского округа за то, что он громил припаркованные автомобили лопатой. Похожие сообщения о происшествии поступили на пульт сразу от нескольких жильцов по улице 1-я Партизанская.

- Жильцы рассказали, что неизвестный мужчина ведет себя неадекватно, кричит, бегает по двору дома и лопатой наносит удары по машинам жильцов, - сообщили в пресс-службе полиции по Омской области.

Когда сотрудники ППС прибыли на место, неадекватного громилу уже задержали местные и передали в руки правоохранителей. Нарушителя спокойствия заковали в наручники и вызвали скорую медицинскую помощь.

- Мужчину, явно пребывавшего в нетрезвом состоянии и не способного даже назвать свое имя, доставили в больницу, - добавили в полиции.

Опросив очевидцев, полицейские выяснили: молодой человек взял лопату в подъезде одного из близлежащих жилых домов, шумел сначала там, а затем убежал в соседний двор, где успел повредить пять автомобилей. Общая сумма материального ущерба составила 317 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело за «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Как позже пояснил сам фигурант, употреблял он только спиртные напитки. Ранее 29-летний омич уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков.