Укрывали, как могли: В Омске автовладельцы основательно подготовились к граду

Фото: «Инцидент Омск».

В омских пабликах автолюбители делятся «рецептами», как укрыть машину от града.

Фото: «Инцидент Омск».

Памятуя о выпавших с неба льдинках в начале месяца, автовладельцы, оставляющие машины на открытых стоянках и парковках, на этот раз основательно подготовились.

Фото: «Инцидент Омск».

В ход пошли старыне одеяла, картон, подушки, резиновые коврики, профнастил и надувная лодка.

Фото: «Инцидент Омск».

Кто-то даже умудрился приспособить ветки - в общем, все, чтобы на кузове не появились нежеланные царапины и вмятины.

Фото: «Инцидент Омск».

Отметим, что всего в Омске зарегистрированы 321 тысяча и 100 автомобилей.