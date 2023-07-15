Укрывали, как могли: В Омске автовладельцы основательно подготовились к граду

Фото: «Инцидент Омск».
В омских пабликах автолюбители делятся «рецептами», как укрыть машину от града.
Фото: «Инцидент Омск».
Памятуя о выпавших с неба льдинках в начале месяца, автовладельцы, оставляющие машины на открытых стоянках и парковках, на этот раз основательно подготовились.
Фото: «Инцидент Омск».
В ход пошли старыне одеяла, картон, подушки, резиновые коврики, профнастил и надувная лодка.
Фото: «Инцидент Омск».
Кто-то даже умудрился приспособить ветки - в общем, все, чтобы на кузове не появились нежеланные царапины и вмятины.
Фото: «Инцидент Омск».
Отметим, что всего в Омске зарегистрированы 321 тысяча и 100 автомобилей.
Фото: «Инцидент Омск».