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Общество15 июля 2023 5:20

Укрывали, как могли: В Омске автовладельцы основательно подготовились к граду

В Омске из-за обещанного града автолюбители укрыли на ночь машины одеялами, подушками и профнастилом
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: «Инцидент Омск».

Фото: «Инцидент Омск».

В омских пабликах автолюбители делятся «рецептами», как укрыть машину от града.

Фото: «Инцидент Омск».

Фото: «Инцидент Омск».

Памятуя о выпавших с неба льдинках в начале месяца, автовладельцы, оставляющие машины на открытых стоянках и парковках, на этот раз основательно подготовились.

Фото: «Инцидент Омск».

Фото: «Инцидент Омск».

В ход пошли старыне одеяла, картон, подушки, резиновые коврики, профнастил и надувная лодка.

Фото: «Инцидент Омск».

Фото: «Инцидент Омск».

Кто-то даже умудрился приспособить ветки - в общем, все, чтобы на кузове не появились нежеланные царапины и вмятины.

Фото: «Инцидент Омск».

Фото: «Инцидент Омск».

Отметим, что всего в Омске зарегистрированы 321 тысяча и 100 автомобилей.

Фото: «Инцидент Омск».

Фото: «Инцидент Омск».

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