В Омской области утонул 46-летний отец, спасая сына

Фото: сайт администрации Горьковского района.

Как сообщили в СУ СК РФ по Омской области, в Горьковском районе накануне вечером утонул 46-летний мужчина, спасая своего сына.

- Следователями совместно с сотрудниками полиции проводится проверка по факту несчастного случая при купании в реке Иртыш. Вчера около 17.00 часов в реке Иртыш у деревни Согра утонул 46-летний мужчина. Предварительно установлено, что он спасал своего 12-летнего сына: мальчику помог, а сам не выплыл, - рассказали в источнике.

Поиски тела погибшего продолжаются. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства несчастного случая.