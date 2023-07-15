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Происшествия15 июля 2023 4:30

В Омской области утонул 46-летний отец, спасая сына

Тело погибшего до сих пор ищут
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: сайт администрации Горьковского района.

Фото: сайт администрации Горьковского района.

Как сообщили в СУ СК РФ по Омской области, в Горьковском районе накануне вечером утонул 46-летний мужчина, спасая своего сына.

- Следователями совместно с сотрудниками полиции проводится проверка по факту несчастного случая при купании в реке Иртыш. Вчера около 17.00 часов в реке Иртыш у деревни Согра утонул 46-летний мужчина. Предварительно установлено, что он спасал своего 12-летнего сына: мальчику помог, а сам не выплыл, - рассказали в источнике.

Поиски тела погибшего продолжаются. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства несчастного случая.

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