Виталий Хоценко дал поручение привести в порядок подъездные пути к сельхозпредприятиям

Фото: скриншот видео. Источник: телеграм-канал "Хоценко о важном"

Глава региона Виталий Хоценко проверил, как идет строительство межпоселкового водопровода к селу Первотаровка, во время рабочей поездки в Исилькульский район

Работы по строительству межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений от поселка Лесной до села Первотаровка ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода». Как результат – качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения будут обеспечены 552 человека.

На строительства объекта выделено 68,78 млн рублей. В том числе из федерального бюджета на эти цели направлено 64,03 млн рублей. Доля областного софинансирования составляет 1,31 млн рублей, районного бюджета — 3,44 млн рублей. Завершить работы и сдать объект компания-подрядчик должна 31 октября.

Сейчас специалисты ведут работы по разработке траншеи для прокладки наружных сетей и обустройства колодцев. Всего на территории 8 муниципальных районов Омской области в этом году должно быть возведено 10 объектов водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Кроме того, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Исилькульского района идет строительство подъездной дороги к животноводческому комплексу в поселке Лесной, протяженностью 843 м. Ход работ проинспектировал глава региона Виталий Хоценко.

– Подъездные пути, коммуникации к сельхозпредприятиям необходимы. Общее поголовье КРС в животноводческом комплексе посёлка Лесной составляет около 3600, дойное стадо — 1650 голов. Дорога к такому предприятию должна быть хорошей. В данном направлении работа продолжится и в других районах Омской области, — сказал Виталий Хоценко.

Объект должны сдать к концу июля 2023 года. Сейчас Министерством транспорта и дорожного хозяйства Омской области проводится работа по заключению дополнительного соглашения о продлении срока выполнения работ на месяц. Причина – возникновение непредвиденных работ по замене слабого грунта. Подрядчик заверил, что объект будет сдан в срок.

– Стоимость контракта составляет 59,9 млн рублей, в том числе 54,51 млн рублей из федерального бюджета, 3,77 млн рублей — областного и 1,19 млн рублей — доля местного бюджета. Также в этом проекте задействованы средства внебюджетных источников — 430 тысяч рублей, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Динар Курманов.

Техническая готовность объекта составляет 20 %. Сейчас ведутся работы по замене слабого грунта, насыпи земляного полота. Этот вид работы находится в завершающей стадии.