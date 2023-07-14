Штормовой ветер повалили сосны на трассу Омск — Муромцево

Фото: «Инцидент Омск»

Жители Омской области начали делиться последствиями урагана, который предвещали синоптики. 14 июля во власти стихии оказались жители Муромцевского района.

В группе «Инцидент Омск» появились кадры с автодороги Омск — Муромцево, которую завалило соснами. Движение было приостановлено.

Между тем, синоптики прогнозирую непогоду на ближайшие несколько дней. В регионе ожидаются ливни и даже град. Дневные температуры не поднимутся выше +24 градусов.

- 14-15 июля местами по Омской области ожидаются опасные явления – очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, крупный град, гроза, - сообщает Обь-Иртышское метеобюро.

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