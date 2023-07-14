Омича, который пытался зарезать пенсионерку и обокрасть студентку, отправили в психушку

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Принудительные меры медицинского характера будут применены в отношении 32-летнего жителя Омска. Такое решение вынес суд.

Его обвинили по нескольким статьям уголовного кодекса: покушение на убийство, сопряженное с разбоем и, собственно, сам разбой.

А произошло все 26 октября 2022 на улице Челюскинцев. В холодный осенний день мужчина выследил 81-летнюю пенсионерку, догнал ее и в подъезде напал с ножом. Женщине чудом удалось выжить, ведь он нанес ей множество ударов. Добычей преступника стали 600 рублей, которые лежали в сумочке.

Следующее преступление он совершил тем же вечером на улице Съездовская. Там он украл сумку с вещами у 20-летней девушки. Ей удалось сбежать от маньяка.

- В ходе следствия была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала обвиняемого невменяемым. Суд постановил применить к обвиняемому принудительные меры медицинского характера, - уточнили в СУ СКР по Омской области.

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