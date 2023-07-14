В Омске учителя математики оштрафовали на 4 тыс. рублей за оскорбление школьницы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске на 4 тысячи рублей оштрафовали учительницу математики, оскорблявшую девятиклассницу.

В апреле 2023 года 36-летняя учитель математики во время урока оскорбила школьницу, являющуюся сиротой, использовав высказывания, унижающие ее честь и достоинство. Что именно сказала педагог девочке, не сообщается.

По итогам проверки по факту инцидента прокуратура вынесла постановление о заведении в отношении хамоватого педагога дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»).

Женщина полностью признала свою вину в правонарушении.

Мировой судья судебного участка № 58 в Ленинском судебном районе привлек педагога к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей. Директору «Средней общеобразовательной школы № 3» прокуратурой было внесено представление.

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