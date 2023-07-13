Глава Омской области потребовал от министров выйти из кабинетов к людям

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В послании Закосбранию Омской области глава региона Виталий Хоценко обратился к подчиненным и депутатам. Он потребовал от народных избранников и подчиненных прислушаться к мнению людей.

Как отметил Хоценко, именно жители знают и всегда подскажут, где построить дорогу, открыть детский сад и школу, отремонтировать дом культуры.

– Всем членам правительства и главам районов даю установку: выходите к людям, общайтесь с ними, вникайте в их проблемы. Из своих кабинетов вы не видите и десятой части всей картины. Прошу депутатский корпус также включиться в эту работу. Очень рассчитываю на вашу помощь и поддержку, – сказал Хоценко.

Также глава региона сообщил, что Центр управления регионом с начала года обработал более 65 тыс. обращений жителей Омска и районов области.

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