В Омске рецидивист выхватил сумку у кондуктора и пустился наутек

Архив КП.

Поздним вечером накануне в Омске в одном из троллейбусов мужчина выхватил сумку у кондуктора и пустился наутек, когда открылись двери. Как сообщают свидетели, грабитель сначала пытался рассчитаться за проезд банковской картой, оплата так и не прошла. Но он поймал момент, когда открылись двери на остановке «Дворец школьников» в Октябрьском округе - ретировался не только сам, но и прихватил с собой сумку. Выбежав из троллейбуса в ночную темень, мужчина сразу пустился наутек туда, где его было бы сложно поймать - лесной массив парка 30-летия ВЛКСМ. При этом «улов» грабителя оказался небольшим - всего в 1400 рублей оценил ущерб ограбленный кондуктор, но все равно написал заявление в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска опросили пассажиров и просмотрели записи камер видеонаблюдения, которая работала в салоне. Момент преступления попал на кадры. Оперативники сразу поняли, что грабителем является их давний знакомый. 42-летний житель Комсомольского городка неоднократно судим за угрозу убийством, угон и незаконный оборот наркотиков, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Омича уже задержали, завели уголовное дело за грабеж.