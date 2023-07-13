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Общество13 июля 2023 10:30

Температура в Омской области поднялась до +41 градуса и побила очередной рекорд

Такая жара в последний раз наблюдалась в 1901 году
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Полтавке Омской области был зафиксирован очередной температурный максимум. До +41 градуса поднялась температура воздуха днем 12 июля. Об этом сообщили в Обь-Иртышском метеобюро.

- Вчера на территории Омской области температура воздуха повышалась до +32…+41°. Максимальная наблюдалась в Полтавке. В Омске второй день подряд температура воздуха превысила исторический максимум. По данным ОГМС Омск, 12 июля она составила +38,9°. Это на 1,5° выше предыдущего температурного рекорда дня, который отмечался в областном центре в 1901 году, - комментирует начальник Гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина.

Между тем, жара в регионе продолжается и сегодня, 13 июля. Несмотря на ветер, очередной максимум может повториться. Правда, завтра синоптики прогнозируют понижение температур, а пока наблюдается опасное явление «чрезвычайная пожарная опасность», 5 класс горимости.

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