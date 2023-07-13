В центре Омска в 40-градусную жару встал аттракцион «Колесо обозрения», люди зависли в воздухе

Фото: телеграм-канал "Инцидент Омск"

Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Омск», на Зеленом острове в жару +40 градусов случились неполадки с электричеством. При этом посетители парка, находившиеся в это время на колесе обозрения, вынуждены были «висеть» в воздухе, пока не подключили генератор.

Аттракцион пришлось запускать в ручном режиме, чтобы спустить людей на землю. Посетителям вернули деньги за билеты. О причинах отключения электроэнергии не сообщается.

Аномальная жара также сказывается на работе других городских парков развлечений.

Отметим, что в парке 30-летия ВЛКСМ по этой причине сегодня, 13 июля, для части аттракционов предусмотрен регулярный 15-минутный «отдых». Дополнительные технические перерывы из-за летнего зноя предусмотрены сегодня и у контролеров-операторов. Руководство парка советует и посетителям не находиться долгое время на солнцепеке, чтобы не получить тепловой удар.